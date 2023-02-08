Подмосковье 08 февраля 2023, 21:06 Родителям Лобни напомнили о правилах поведения детей на дороге

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В детском саду «Незабудка» школы № 8 представители МВД, ГИБДД и МЧС рассказали родителям, что следует напоминать детям перед школой. Во время профилактической беседы для взрослых повторили правила дорожного движения и поведения во время ЧП.

«Стараемся проводить такие мероприятия два раза в месяц», — заявил инспектор ДПС в Лобне Станислав Буянов.

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Он порекомендовал родителям повторить с детьми, как правильно переходить дорогу. Также специалист напомнил, как следует перевозить ребенка в автомобиле. Сотрудник МЧС Иван Морозов сообщил, что важно повторять с детьми действия во время чрезвычайной ситуации.

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«Необходимо донести, что, если не знаешь, как решить возникшую проблему, нужно или прийти к родителям, или попросить помощи у соседей», — заявил Морозов.

По его словам, самое главное для ребенка — спастись. Также Морозов посоветовал приучить детей выключать из розеток электроприборы. Сотрудник полиции и психолог Татьяна Потеенко попросила родителей больше времени уделать школьникам и поддерживать их, особенно первоклассников.

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