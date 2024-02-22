Подмосковье 22 февраля 2024, 14:15 Родителям дошкольников из Подмосковья расскажут об упрощенном переводе в 1-е классы МЕДИАСТОК.РФ

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Прямую линию об упрощенном переводе детей в первый класс проведут в Подмосковье для родителей дошкольников. Такая процедура доступна для детей, которые занимаются в образовательном комплексе и собираются пойти учиться в начальную школу того же учреждения.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, для упрощенного перевода в первый класс необходимо только написать заявление и передать его воспитателю.

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Прямой эфир пройдет 29 февраля, его проведет главный инспектор отдела взаимодействия с муниципальными органами управления образованием Минобразования Подмосковья Виктория Малыгина.

Задать интересующие вопросы жители могут по ссылке.

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