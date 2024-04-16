Подмосковье 16 апреля 2024, 13:16 Родителям детей‑инвалидов в Солнечногорске напомнили о мерах соцподдержки Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Встреча с родителями детей-инвалидов прошла в Солнечногорске. Присутствующим рассказали о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать особенные дети и их законные представители.

Бюджет Московской области социально ориентирован, и меры поддержки инвалидов постоянно расширяются. Так, с 2023 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева семьи с детьми-инвалидами со сложными заболеваниями (III степенью ограничения способности к самообслуживанию) с доходом менее двух прожиточных минимумов могут оформить и получить ежемесячную выплату в размере 18 тысяч рублей.

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Также семьи с особенными детьми могут рассчитывать на ежегодную выплату для школьников в размере 13 тысяч рублей, ежемесячное пособие более семи тысяч рублей, выплату на приобретение технических средств реабилитации, освобождение от транспортного налога, бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на санаторно-курортное лечение для детей и сопровождающих родителей, компенсацию на приобретение школьной формы, компенсацию стоимости ОСАГО, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Часть этих мер распространяется только на семьи с ограниченным доходом.

С помощью портала госуслуг и сервиса «Инвалидность» можно одновременно подать заявление сразу на шесть услуг: компенсацию ЖКУ в размере 50%, социальную карту, компенсацию ОСАГО, выплату на школьную форму ребенку-инвалиду, пособие на ребенка инвалида, выплату на приобретение технических средств реабилитации.

Помимо этого, родители или законные представители детей-инвалидов могут обратиться в государственное юридическое бюро и к адвокатам, участникам государственной системы бесплатной юридической помощи, за устной и письменной правовой консультацией.

Участники встречи смогли задать интересующие их вопросы, а также обсудили запланированные мероприятия для детей и взрослых.

«В летнее время планируем чудесное мероприятие ко Дню защиты детей: 1 июня соберем детей-инвалидов в одной локации и организуем большой душевный праздник, чтобы дети могли расслабиться, пообщаться, подружиться», — рассказал начальник Окружного управления социального развития № 20 городского округа Солнечногорск министерства социального развития Московской области Аветис Башикян.

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