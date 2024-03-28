Подмосковье 28 марта 2024, 18:58 Родителям будущих школьников в Ступине напомнили о записи в первый класс с 1 апреля администрация городского округа Ступино

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С 1 апреля жители городского округа Ступино смогут записать ребенка в одну из школ муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Начальник управления образования Елена Казакова уточнила, что в округе набор первоклассников проводят в 20 школах — 19 муниципальных и одной негосударственной гимназии.

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«Узнать, к какому образовательному учреждению относится микрорайон, родители дошкольников смогут по спискам, которые опубликованы на сайтах образовательных организаций и администрации округа», — уточнила она.

Для дошкольников, посещающих детсад в образовательном комплексе, ранее провели упрощенную запись в первый класс. Если заявление на перевод в школу написано, повторно подавать его не нужно.

«В округе работает 13 образовательных комплексов. По переводу с дошкольного на начальное образование зачислено более 500 детей, это составляет около 70% ожидаемых первоклассников», — подчеркнула Казакова.

Для записи ребенка в школку можно воспользоваться порталом госуслуг Московской области. Родителям при этом необязательно приносить документы в школу — их будут проверять удаленно.