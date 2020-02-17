Родители выпускников Солнечногорска сдали ЕГЭ. Это поможет им лучше понять детей

Родители выпускников сами сели за парты и сдали ЕГЭ — такая всероссийская акция прошла во всех школах Солнечногорска.

Мамы и папы 11-классников прошли все испытания экзамена: от рамки металлодетектора до получения результатов. Их, как и школьников, попросили оставить личные вещи. Пронести можно было только паспорт, черную гелевую или капиллярную ручку и питьевую воду.

Всех родителей рассадили за парты по одному. Списать со шпаргалки или у соседа было невозможно. За участниками акции следили организаторы. Проверяли знания по истории. Задания, которые выполняли взрослые, могут ждать на экзаменах и их детей.

Источник фото: телеканал «360»

Участница акции Виктория Беклемищева сдавала ЕГЭ впервые в жизни.

«Так как я не любитель истории, некоторые вопросы вызвали сложности. Хронологический порядок — это вообще не мое! У меня в этом году сдает экзамен уже второй ребенок, первый сдавал три года назад. Тогда не так волновалась, как за этого волнуюсь теперь», — призналась Виктория Беклемищева.

Источник фото: телеканал «360»

Такая всероссийская акция проводится уже четвертый год подряд. В этот раз ее посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для акционных заданий разработали сокращенные варианты работ.

Экзамен помогает родителям убедиться на личном опыте, какие испытания в этом году ждут их детей.