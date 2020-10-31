Родители в Подмосковье смогут оставить детей на домашнем обучении. Надо просто предупредить школу

Родители школьников в Московской области получили право оставить детей на домашнем обучении. Об этом «360» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник, 2 ноября, начинается первый учебный день после каникул в большинстве школ — около 850. При этом ни средние учебные организации, ни детские сады не закрываются на карантин. Но родители могут оставить детей на домашнем обучении, если посчитают это правильным.

«И тем более если у вас в семье проживают бабушки, дедушки, чтобы снизить риски, мы дали такую возможность», — сказал глава Подмосковья.

Для перехода на дистанционное обучение взрослые должны обратиться к классному руководителю или директору.

Родителю надо просто обратиться к классному руководителю или директору, чаще к учителю и просто сказать: «Мы будем на домашнем обучении» Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Все домашнее задание, весь процесс обучения будет проходить в онлайн-режиме. При таком развитии событий учитель будет общаться с семьями в послеобеденное время. Аттестация будет проводиться регулярно.

Всплеска COVID-19 у детей в регионе не выявлено. По этой причине обучение в школах продолжится.

«Я очень надеюсь, что каждый родитель, который беспокоится, примет правильное решение — отправить ребенка в школу или детский сад или, если есть причины, оставить его дома», — добавил Воробьев.

По его словам, ничего нет страшного, если всего лишь один учащийся из класса перейдет на домашнее обучение. Класс будет так же учиться в школе, все будет в обычном режиме. А ученик, который остался дома, будет на дистанционном обучении. Он будет выполнять домашнее задание, а после обеда учитель выйдет с ним на связь.

А вот для пожилых жителей Подмосковья с 2 ноября начнет действовать обязательная самоизоляция.