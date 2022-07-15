Родители в Подмосковье смогут оплатить частные детские сады из маткапитала

Теперь родители в Подмосковье смогут оплачивать частные детские сады из материнского капитала. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, она отметила, что 15 июля в стране был принят соответствующий закон. Ранее оплачивать детские сады маткапиталом тоже было можно, однако только в том случае, если у них есть статус юридических лиц. Теперь это требование перестало быть обязательным.

«Сегодня принят закон, который позволяет использовать средства материнского капитала на оплату частного детского сада. Раньше оплатить маткапиталом можно было государственные детские сады и частные, но только в случае если у них статус юридических лиц», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, благодаря новому закону теперь средства из материнского капитала можно направлять на оплату детских садов, которые открыты индивидуальными предпринимателями. Однако только в том случае, если у них есть образовательная лицензия.

«Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать электронно через госуслуги и направить его также на образование детей, улучшение жилищных условий, накопительную пенсию мамы, социальную адаптацию и интеграцию детей с инвалидностью или на ежемесячную выплату на второго ребенка», — добавила Каклюгина.