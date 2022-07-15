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    15 июля 2022, 18:32

    Родители в Подмосковье смогут оплатить частные детские сады из маткапитала

    Ирэна Вороник

    Теперь родители в Подмосковье смогут оплачивать частные детские сады из материнского капитала. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, она отметила, что 15 июля в стране был принят соответствующий закон. Ранее оплачивать детские сады маткапиталом тоже было можно, однако только в том случае, если у них есть статус юридических лиц. Теперь это требование перестало быть обязательным.

    Родители в Подмосковье смогут оплатить частные детские сады из маткапитала

    «Сегодня принят закон, который позволяет использовать средства материнского капитала на оплату частного детского сада. Раньше оплатить маткапиталом можно было государственные детские сады и частные, но только в случае если у них статус юридических лиц», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

    По ее словам, благодаря новому закону теперь средства из материнского капитала можно направлять на оплату детских садов, которые открыты индивидуальными предпринимателями. Однако только в том случае, если у них есть образовательная лицензия.

    «Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать электронно через госуслуги и направить его также на образование детей, улучшение жилищных условий, накопительную пенсию мамы, социальную адаптацию и интеграцию детей с инвалидностью или на ежемесячную выплату на второго ребенка», — добавила Каклюгина.