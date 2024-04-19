Подмосковье 19 апреля 2024, 21:34 Родители учеников проверили еду в школьных столовых в Истре Пресс-служба администрации г. о. Истра

Читать 360tv в

В городском округе Истра, во всех образовательных учреждениях и дошкольных отделениях, продолжается проект «Родительский контроль». Он предоставляет родителям возможность оценить качество и разнообразие блюд школьного меню.

Недавно в детской школе искусств состоялось мероприятие, на котором присутствовали родители детей с инвалидностью. Они остались удовлетворены качеством поданных блюд и уровнем чистоты в столовой.

Реклама

Важно отметить, что родителям предоставляется возможность оставлять свои предложения, пожелания и замечания в специальной книге отзывов. К участию в проекте «Родительский контроль» приглашаются все желающие, а для получения информации об организационных аспектах можно обратиться в администрацию своей школы.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».