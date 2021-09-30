Родители школьников в Домодедове проверили качество питания в СОШ №8

В Домодедове продолжают реализовывать проект губернатора Подмосковья «Родительский контроль». Его цель — улучшить качество питания в школьных столовых. Родитель любого ученика может подать заявку на посещение столовой и лично посмотреть и попробовать то, что ест его ребенок.

Источник фото: телеканал «360»

Мама одного из учеников 8-й школы Домодедова пришла на дегустацию завтрака. Директор школы отметила, что такая возможность есть у всех родителей.

«Родители заходят на свою страничку в электронном дневнике ребенка. Там есть такая вкладка, она называется „Родительская“. Заходя в нее, родители видят расписание дегустаций. Можно записаться на любой день и время, которые подходят родителю, когда он свободен. В назначенное время и день мы встречаем родителя на входе в школу и провожаем его в столовую», — сказала директор школы № 8 Ольга Комарницкая.

Источник фото: телеканал «360»

Татьяна осмотрела место раздачи еды. Директор рассказала о технологии приготовления, подогрева и стандартах уборки в столовой и пригласила попробовать школьные блюда.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас я могу быть спокойна, уверена в том, что мой ребенок получает вкусную, хорошую, теплую пищу, где правильно сбалансированы белки, жиры, углеводы. В целом мне все очень понравилось. Видно, что школа заботится о наших детях», — поделилась мама ученика школы № 8 Татьяна.

Источник фото: телеканал «360»

«Родительский контроль» является проектом Минобразования Московской области. Благодаря ему взрослые могут проверить, как питаются в школе их дети.