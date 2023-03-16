Подмосковье 16 марта 2023, 13:40 Родители школьников Подмосковья смогут присоединиться к акции по сдаче ЕГЭ с 16 марта

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Единый день сдачи ЕГЭ родителями выпускников снова проведут в Подмосковье. В этом году желающие смогут проверить свои знания по русскому языку и ощутить на себе атмосферу экзамена.

«Всероссийская акция „Единый день сдачи ЕГЭ родителями“ стартовала в Московской области. Организатором традиционно выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

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Мероприятие пройдет во всех муниципалитетах региона. Первые экзамены состоятся 16 и 17 марта в Истре, Лыткарине, Люберцах, Орехово-Зуеве, Чехове и Дмитрове.

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Родители выпускников увидят, как проводится контроль при входе в аудиторию, как распечатывают бланки заданий и другие организационные моменты. Главное — они смогут на себе ощутить атмосферу ЕГЭ.

Помимо родителей, в акции могут участвовать политики, общественные деятели и другие желающие.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 20 новых школ и 11 детских садов в регионе к 1 сентября.