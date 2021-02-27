Родители сдали пробный ЕГЭ в Люберцах

В подмосковных Люберцах около 30 родителей приняли участие в пробной сдаче единого государственного экзамена. Акция «ЕГЭ для родителей» в субботу состоялась в лицее № 4, сообщило РИАМО.

Директор лицея Ирина Маренкова рассказала, что ЕГЭ для родителей проводится с целью ознакомления, чтобы взрослые могли понять, что в этом экзамене нет ничего страшного. Большая часть родителей сдавала экзамен в другой форме, и поэтому ЕГЭ они воспринимают иначе и нередко критикуют.

Многие родители сдают ЕГЭ для себя. Среди тех, кто сегодня решил проверить свои знания в Люберцах, оказалась и 80-летняя женщина, которая до выхода на пенсию всю жизнь работала корректором в журнале.

В 2018 году лицей № 4 являлся областной площадкой для проведения ЕГЭ для родителей.

Девятиклассники в 2021 году будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам. А выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, нужно будет сдать только выпускной экзамен по русскому языку и математике. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.