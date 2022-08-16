Родители проверили Лицей № 7 в Химках на готовность к учебному году

Делегация родителей во главе с депутатом городского совета проверили лицей № 7 в Химках на готовность к учебному году.

«1 сентября в наши школы пойдут 32 тысячи учеников. Все готово к началу нового учебного года — по поручению Губернатора [Подмосковья] Андрея Юрьевича [Воробьева] проверили все школы на безопасность, соблюдение санитарных норм, готовность к отопительному сезону, также 14 школ за лето локально отремонтировали», — сообщил глава Химок Дмитрий Волошин.

Поскольку здание лицея № 7 в хорошем состоянии, то здесь за лето сделали только косметический ремонт.

У нас была отремонтирована и покрашена входная группа, отремонтированы ступени покрашены двери, рекреации первых этажей, также приведена в порядок столовая, полностью заменили мебель для приема пищи столы, стулья, также у нас был отремонтирован пол Анна Антипова Исполняющая обязанности директора лицея № 7

Также в учебном заведении побелили потолки, покрасили стены, заменили двери в кабинетах, где были сколы и уже начали завозить учебники. Кроме того, в новом учебном году лицей получил ноутбуки для дополнительного образования. Дети смогут создавать свои проекты, проходить олимпиады. Будущие первоклашки решили сразу протестировать новую технику.

«Школу мы приняли, она готова к учебному году, но мы еще и с руководителями, и с родителями, и с депутатами до начала учебного года встретимся. В принципе, проведена большая работа, родителям понравилось. Ждем начала учебного года», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Валентин Герасимов.

Также родителям рассказали, что в рамках программы «Скоро в школу» семьи, в которых от трех и более детей, могут рассчитывать на материальную помощь — 3000 рублей, а малообеспеченные, где есть дети с ограниченными возможностями — на 13 000 рублей. Выплаты можно получить при условии, что доход на каждого члена семьи меньше 24 000 рублей. В Химках такую помощь получат больше двух тысяч родителей.