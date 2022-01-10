Более 22 тысяч родителей из Подмосковья проверили качество школьного питания с сентября

Более 22 тысяч мам и пап из Подмосковья поддержали проект «Родительский контроль» с начала сентября. Они проверили питание в школьных столовых. Положительные оценки дали 93% участников.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что родители проверили не только еду, но и работу столовых, чистоту и соблюдение правил в них.

Проект успешно работает уже второй год — родители с интересом участвуют в проверке школьной еды Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что мамы и папы могут оставить свои отзывы на «Школьном портале» или отсканировать QR-код, который есть в каждой школе.

Чтобы стать участниками проекта, достаточно предварительно договориться с руководством школы, записаться на «Школьном портале» или по телефону, указанному на сайте учреждения.

Ранее стало известно, что детям и родителям из Подмосковья дали возможность голосовать за еду в столовых.