Родители пришли в подольскую школу и оценили еду в столовой

С 1 сентября 2020 года в подмосковных школах введут бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. А оценить качество школьных завтраков и обедов лично смогут родители — в регионе стартовал проект «Родительский контроль». Одна из первых проверок прошла в подольской школе №18. Узнать, чем кормят детей, вместе с родителями отправилась съемочная группа «360».

За соблюдением соответствия внешнего вида и вкусовых качеств еды строго следит бракеражная комиссия. В ее составе три мамы из родительского комитета, а также врач, повар и представители школьной администрации. Они пробуют и тщательно оценивают блюда и записывают решения в спецжурнал. Только после этого повара накрывают столы для учащихся. Если, например, омлет или каша не соответствуют стандартам, вся партия будет забракована. Но таких случаев, признаются родители, еще не было.

«Мой ребенок и другие дети в нашем классе — никто не жаловался», — отметила мама ученика школы № 18 в Подольске Алла Конова.

Проект «Родительский контроль» заработал недавно. Президент Владимир Путин поручил регионам обеспечить младшие классы качественным бесплатным питанием за три года, но губернатор региона Андрей Воробьев в своем послании заверил — Подмосковье будет готово уже к 1 сентября. А глава Подольска и вовсе предложил начинать хоть завтра.

«Суть проекта в том, что каждый родитель в любой удобный для него день по согласованию с классным руководителем может посетить школьную столовую и оценить качество блюд. Для наибольшей объективности проект подразумевает дегустацию не в какой-нибудь конкретный день, а непрерывно», — отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Сами работники столовой к новой системе относятся с пониманием.

«Я сама, как мама, тоже хочу знать, и как приготавливается, и как дети кушают, и видеть, что дети едят. Есть родители, которые приходят, ждут своих детишек после каких-то тренировок, они тоже могут позавтракать в столовой», — рассказала заведующая производством школы №18 в Подольске Наталья Евсеенко.

В каждой школе висят плакаты с QR-кодами, по которым можно перейти на портал «Добродел» и оставить отзыв о питании. Также можно воспользоваться ботом «Школьное питание Подмосковья» в Telegram.

«Система должна быть открытой. Мы не меньше родителей хотим, чтобы ребята питались здоровой и качественной едой. Нововведения помогут нам оперативнее получать обратную связь от жителей, а значит, и пути решения будут находиться быстрее», — добавила Ирина Каклюгина.

В подольской школе №18 проект уже стал популярен.

«Родители активно записываются в родительскую комиссию по контролю питания, чтобы самостоятельно оценить рацион и качество представленных в школе блюд. Мы уже получаем от них обратную связь. Важно, что нет жесткой привязки к дате — родители сами выбирают ту дату, которая им подходит для посещения школы, и согласовывают ее с классным руководителем», — сказала директор школы Елена Корастылева.