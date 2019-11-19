Первое, второе и компот. Родители попробовали блюда школьной столовой в Дубне

Картошка с котлетой, гречка, солянка и, конечно, компот. В Дубне прошел фестиваль здорового питания. Родители учеников продегустировали блюда школьной столовой.

Жительница Дубны Наталья Козловская — мама двух дочек. Она призналась, что часто ее дети говорят, что в школьной столовой кормят вкуснее, чем дома. И вот Наталье выдался шанс самой попробовать любимые блюда дочерей. Она выбрала картошку с тефтелей, съеденным осталась довольна.

«Все очень хорошо, и моим детям нравится атмосфера, которая царит и на обедах, и на завтраках. Они говорят, что повара очень доброжелательные, ко всем относятся очень хорошо и знают почти каждого ребенка по имени», — отметила Наталья Козловская.

Источник фото: телеканал «360»

Прошлогодний опрос о качестве показал, что больше половины проголосовавших были недовольны качеством блюд в столовой. В этом году школы Дубны стала обслуживать другая фирма, и ситуация кардинально изменилась, считают родители. На дегустации из них некоторые даже просили добавки.

Новая фирма активно сотрудничает с администрацией школы. Например, по просьбе руководства вместо печени по-строгановски с соусом специально для этой школы на обеды стали давать печеночные оладьи, которые пользуются бешеной популярностью у детей.

Мясные котлеты, картофельное пюре, аппетитная солянка — выбор блюд у школьников большой. Количество детей, которые теперь обедают в школе, заметно увеличилось. Ежедневно на кухне готовят 110 завтраков и 280 обедов, а столы заняты практически всегда.

Источник фото: телеканал «360»

Директор школы № 1 Александр Руденко отметил, что если желающих обедать в школе прибавится на 30 человек, то столовая может и не справиться с такими объемами. С другими проблемами разобраться было гораздо легче.

Обеды российских школьников сделают патриотическими Подробнее

«Один раз в десятидневном меню у нас есть сосиска, которую так любят наши дети. Но родители настаивают на том, чтобы магазинный полуфабрикат исчез из этого меню. Я думаю, что он исчезнет и будет заменен на какое-то другое мясное изделие», — сказал Александр Руденко.

Вдоволь наевшись и пообщавшись с поварами, родители отправились в классы, чтобы обсудить успеваемость школьников.