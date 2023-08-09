Подмосковье 09 августа 2023, 13:17 Родители подали более 10 тысяч заявлений по распоряжению имуществом детей в Подмосковье с начала года Unsplash

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С начала 2023 года органы опеки Подмосковья отработали более 10 тысяч заявлений на разрешение сделок с имуществом детей. Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, одобрение можно получить только в том случае, если ребенку принадлежит альтернативное жилье с аналогичной или большей площадью.

«Это очень важная работа, ведь задача органов опеки — удостовериться, что имущественные права ребенка не будут ущемлены и сделка совершается в интересах ребенка», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

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В ведомстве добавили, что заявление и документы для получения предварительного разрешения можно подать в офисе МФЦ. Срок рассмотрения обращения не превышает 15 дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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