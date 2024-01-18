Подмосковье 18 января 2024, 12:49 Родители оценили качество питания детей в школе № 10 в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Проект «Родительский контроль» реализуют в школах Лобни. Так, мамы и папы учеников проверили качество питания в столовой школы № 10.

Родители школьников попробовали комплексный обед, в который входит суп, горячее, овощное блюдо и компот. После они прошли анкетирование, где оценили все эти блюда.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Записаться на дегустацию обедов можно в системе «Моя школа» через личный кабинет родителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».