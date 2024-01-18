18 января 2024, 12:49
Родители оценили качество питания детей в школе № 10 в Лобне
Проект «Родительский контроль» реализуют в школах Лобни. Так, мамы и папы учеников проверили качество питания в столовой школы № 10.
Родители школьников попробовали комплексный обед, в который входит суп, горячее, овощное блюдо и компот. После они прошли анкетирование, где оценили все эти блюда.
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Записаться на дегустацию обедов можно в системе «Моя школа» через личный кабинет родителя.
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