Уже свыше 15 тысяч мам и пап присоединились к проекту проверки школьного питания «Родительский контроль» в Подмосковье. Попасть можно даже в пищеблок, но без медицинской книжки не пустят.

В областном Министерстве образования провели перед запуском проекта опрос родителей — спросили, хотели бы они убедиться в качестве школьного питания своих детей. Положительный ответ дали 85% респондентов. Теперь «Родительский контроль» активно набирает обороты. Об этом в эфире «360» рассказала министр образования Ирина Каклюгина.

«У нас есть родительский контроль профессиональный — это когда два или три человека от школы с медкнижками проходят в пищеблок и проверяют все, начиная с того, откуда молоко и мясо, и заканчивая просмотром маркировки и сроков годности продуктов», — сказала она.

Министр образования добавила, что принять в этом участие могут не все родители, поэтому в школах открыли двери столовых. Теперь мамы и папы могут по предварительной записи у классного руководителя или по телефону на сайте учреждения записаться на дегустацию.

Для удобства родителей в ведомстве даже разработали специальный чек-лист, по которому можно оценить состояние пищеблока и качество продуктов. По словам Ирины Каклюгиной, сейчас питание проверяющим, в основном, нравится. Проект будет развиваться и дальше.

Его запустили в Подмосковье в начале февраля этого года. А уже с 1 сентября бесплатное горячее питание предоставят ученикам начальных классов во всех школах региона.