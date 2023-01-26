Подмосковье 26 января 2023, 15:10 Родители мобилизованных из Лобни рассказали о самых необходимых вещах в зоне СВО

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Глава Лобни Игорь Демешко встретился с родителями мобилизованных. Они рассказали о том, каких вещей не хватает в зоне проведения специальной военной операции и помогли скорректировать работу волонтеров.

Сын Марины сейчас проходит службу по мобилизации. Женщина отправилась вслед за ним и несколько месяцев работала волонтером в штабе недалеко от зоны проведения СВО.

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«Страшно не было. С утра встаешь, и сразу включаешься в работу, а вечером от усталости просто падаешь в палатке. За ночь еще несколько раз просыпаешься от грохота техники и машин», — рассказывает Марина.

Сейчас женщина вернулась в Лобню и будет помогать бойцам уже отсюда. Она рассказала, какие самые необходимые вещи нужно собирать для отправки гуманитарной помощи. Это жгуты, каски, бронежилеты, хорошая обувь, наколенники, налокотники. По словам матери, существует большая потребность в лекарствах, в том числе кровоостанавливающих средствах.

На встрече с главой Лобни присутствовал и отец двух мобилизованных бойцов Андрей. Он добавил, что парни, когда удается выйти на связь, просят отправить чай, кофе, сахар, сладости, белье, специальные очки и перчатки.

Пообщавшись с родителями мобилизованных, в Лобне решили увеличить штаб по сбору гуманитарной помощи. Ведется осмотр подходящего помещения.

Губернатор Андрей Воробьев заметил, что Подмосковье сплотилось для поддержки отправившихся в зону СВО мужчин. Глава региона подчеркнул, что бойцы продолжат получать всестороннюю помощь, а также амуницию, новое снаряжение, продукты и одежду.