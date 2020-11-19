Родители из Подмосковья могут обратиться за помощью в консультационные центры при детсадах

Источник фото: телеканал «360»

У каждого детского сада — свой профиль и направление. К примеру, в Подольском детском саду номер 15 упор сделан на развитие детей с ограниченными возможностями.

«В нашем детском саду работают группы компенсирующего вида, кто-то из родителей очень хочет, чтобы их ребенок адаптировался и пошел к нам в детский сад, кто-то из детей уже перешел в школу, но им тем не менее все равно нужна коррекционная помощь, ну, а кто-то эту помощь может получать дома с родителями с участием наших специалистов», — рассказала заведующая детским садом № 15 Подольска Светлана Жильцова.

Источник фото: телеканал «360»

В среднем консультация идет как обычный урок в школе — 45 минут. Новые упражнения специалисты преподают не детям, а исключительно родителям.

Консультационный центр в подольском детском саду работает уже два года. За все время через специалистов прошло более тысячи детей.

«Мы обучаем родителя, мы показываем, как ему играть с ребенком дома и чтобы для ребенка что-то было новое и интересное, для домашних условий», — говорит дефектолог Людмила Махмутова.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас только в Подольске функционируют четыре детских сада с возможностью консультирования родителей.

«Основная задача консультационных центров оказать поддержку родителям прежде всего социальную поддержку, они не одни в этом мире, они найдут ответы на свои вопросы, которые их волнуют и помогут решить проблемы. Это проблемы не только воспитания детей, это проблемы семейные какие-то, семейные кризисы, это тоже им удается преодолеть при помощи опытных специалистов», — отметила начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации г. о. Подольск Ольга Митрофанова.

Для того, чтобы получить помощь специалиста, достаточно просто записаться на сайте ближайшего учреждения.