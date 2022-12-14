Подмосковье 14 декабря 2022, 12:09 Родители и ученики Покровской школы в Истре закупили медикаменты для военнослужащих

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Сбор помощи для солдат в Покровской школе организовали на благотворительной ярмарке, где каждый желающий мог продать свои поделки или выпечку. За один вечер удалось собрать 38 тысяч рублей. На эти средства управляющий совет школы закупил все необходимое для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Было решено закупить лекарства, которые пригодятся в сезон простуд, а также сладости, чай и кофе для солдат.

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«Обошли большое количество аптек. Не везде есть то количество [медикаментов], которое нам было необходимо. <…> Мы приобрели противовирусные средства, также взяли витамины и все, что потребуется в такую погоду для поддержания иммунитета. Коробку с медикаментами отправили на передовую», — рассказала председатель родительского комитета Покровской школы Татьяна Шарапова.

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Непосредственное участие в закупке, упаковке и отправке помощи принимали как родители, так и ученики школы.

«Сначала детям было разъяснено, для чего мы проводим эту акцию. Поэтому такое количество детей и родителей пришли. Все прекрасно понимают, что это наша главная задача — поддержать тех ребят, которые сейчас на фронте», — сказала директор Покровской школы Ольга Малышева.

Солдаты получили посылки и поблагодарили жителей Истры за медикаменты и другую помощь. Гуманитарный груз из Истринского округа продолжают отправлять еженедельно.

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