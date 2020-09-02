Родители и опекуны могут встать в онлайн-очередь на получение бесплатной путевки в детский лагерь в Подмосковье

Отмечается, что услуга предназначена для тех россиян, кто является родителем или законным опекуном следующих категорий детей, проживающих в регионе: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, сироты, дошкольники, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Услуга дает опекунам и родителям возможность встать в очередь на получение бесплатной путевки в лагерь. Она предоставляется один раз за год.

Подать заявление можно на областном портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья.