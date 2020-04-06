Школьные каникулы закончились, и с 6 апреля дети вновь взялись за уроки. Из-за ситуации с коронавирусом они продолжают изучать программу дистанционно. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, как проходит образовательный процесс на дому.

Хочу обратиться ко всем родителям, у меня двое детей — школьники, и я с вами через это прохожу. Единственная просьба — набраться терпения. Мы все преодолеем. Не только Московская область, но страна и весь мир оказались впервые в такой ситуации. Это вызов и нам, и учителям, и родителям, и детям. Тут самое главное — собраться. Все это решаемо Ирина Каклюгина.

Она рассказала, что через Школьный портал программу можно изучать несколькими способами. Первый вариант — когда ребенок учится по расписанию: учитель присылает ему ссылку на контент, школьник смотрит объяснение и делает домашнее задание онлайн. Каклюгина подчеркнула, что с таким форматом работы может быть непонимание, к нему нужно привыкнуть.

Второй вариант — учитель общается с классом лицом к лицу, через специальные программы — Skype, Zoom и другие платформы. В таком случае сложности могут возникнуть с настройкой системы. Детям может понадобиться помощь родителей, чтобы все заработало. Однако это не единственное, что должны будут сделать родители, пока их ребенок учится на дому. Они, как и прежде, должны проверять у своего ребенка домашнее задание.

«Родитель тоже участник образовательного процесса и должен контролировать, как дети выполняют домашнее задание», — подчеркнула Каклюгина.

Министр образования региона отметила, что в текущих условиях нужно сделать все необходимое, чтобы образовательный процесс не пострадал.