Родители детей с муковисцидозом из Подмосковья прошли психологический тренинг

В канун Пасхи, 23 апреля, состоялась очередная встреча родительского клуба в рамках проекта «Вектор жизни» региональной организации Московской области «Помощь больным муковисцидозом».

В Москве в офисе компании «Делимобиль» собрались родители детей с муковисцидозом и взрослые ребята. Здесь они могли получить технические средства реабилитации и психологическую поддержку.

Руководитель пациентской организации Ольга Алекина рассказала об особенностях лекарственного обеспечения льготной категории граждан. Она отметила, что поддержка президентского фонда очень значима для всего сообщества. Родители и пациенты очень ценят помощь и внимание.

Психологи Екатерина и Алексей Курбатовы провели тренинг на тему «Внутренний мир глазами ребенка». С помощью камней, ракушек и фигурок, которые лежали на столе, родители могли описать своих детей.

«Мы разобрали подходящие, как нам показалось, предметы и внимательно слушали описание психологов. Это было про характер, обиды, увлечения малышей и подростков. Мы делились своими историями, опытом, вместе разбирали различные ситуации. Общение оказалось очень ярким и открытым», — поделилась впечатлением о психологической практике участник мероприятия Олеся Евсеева. Она также отметила, что такие тренинги вносят положительную динамику в жизнь детей.

Проект «Вектор жизни» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Партнерами мероприятия выступили компания «Делимобиль» и фирма по производству Ново-Иерусалимской воды.