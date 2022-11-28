Подмосковье 28 ноября 2022, 09:32 Родители бойцов СВО посетили торжества ко Дню матери в Реутове

Читать 360tv в

В Реутове устроили праздник в честь Дня матери. Среди почетных гостей были жены и родители мобилизованных бойцов СВО, а также многодетные семьи и ветераны. Торжество проходило в клубе «Активное долголетие».

На мероприятии с концертными номерами выступили школьники и участники местных музыкальных коллективов.

Реклама

«Я хочу сказать вам, матери, огромное спасибо. Потому что мужчины, которые выражают свою <…> патриотическую позицию <…> — это ваше воспитание. В правильных семьях вырастают именно такие дети», — сказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Реклама

Такие встречи — не редкость в Реутове. На базе клуба «Активное долголетие» регулярно собирают гуманитарную помощь для солдат на передовой. А вскоре для жен и матерей мобилизованных здесь появится специальный клуб под названием «У камина». Собрания участниц будут проходить каждую пятницу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».