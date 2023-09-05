Подмосковье 05 сентября 2023, 21:14 Родителей подмосковных олимпиадников пригласили на ознакомительную онлайн-конференцию Министерство образования МО

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Образовательный центр «Взлет» пригласил родителей Московской области на онлайн-собрание. На встрече будут говорить о подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников, сообщили в министерстве образования региона.

«Все желающие задать интересующие вопросы, обсудить с экспертами животрепещущие темы и узнать о мельчайших деталях ВсОШ. Вебинар будет полезен родителям учеников четвертых–11-х классов», — уточнили в ведомстве.

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Мероприятие пройдет 8 сентября в 15:00 по ссылке.

В апреле этого года сборная Московской области по русскому языку завоевала 10 дипломов в заключительном этапе ВсОШ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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