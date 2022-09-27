Родителей хулиганов в Ногинске оштрафуют за ущерб фонтану на главной площади | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 15:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Родителей хулиганов в Ногинске оштрафуют за ущерб фонтану на главной площади

Читать 360tv в

Совсем недавно завершилось благоустройство фонтанной площади в Ногинске Богородского округа. Однако уже нашлись хулиганы, которые пытаются помешать работе достопримечательности. Кто-то начал скидывать кирпичи на нижнюю чашу, из-за чего форсунки забиваются камнями. Таким образом, нарушаются водные струи, из которых состоит фонтан. Кроме того, от подобных действий портятся светильники — фонтан обладает вечерней подсветкой — и конструкции комплекса.

Все действия хулиганов попали на установленные рядом с фонтаном камеры видеонаблюдения. Оказалось, что такими нарушениями занимаются подростки. После камер найти их не составит особого труда. Всем жителям Подмосковья напоминают, что за ущерб, который причиняют дети, родители несут полную материальную ответственность. Никаких отступлений от соответствующей статьи гражданского кодекса не предусмотрено.

Реклама

На оперативном совещании глава Богородского округа Игорь Сухин заявил, что в муниципалитете уже есть практика наказания за подобные действия. Недавно в Старой Купавне за порчу фонтана оштрафовали две семьи, каждая заплатила по 150 тысяч рублей.

Реклама

Центральную фонтанную площадь в Ногинске открыли совсем недавно — 10 сентября. Тогда отмечался день богородского края. Новая площадь стала важным местом притяжения как самих горожан, так и туристов. Это современная и комфортная территория, на которой можно прогуляться и отдохнуть. Там появились скамьи, теневые навесы и качели. Неподалеку установили сцену и два амфитеатра. Но главной изюминкой стал фонтанный комплекс, который оснащен яркой вечерней подсветкой. Он представляет собой конструкцию из двух ярусов и имитирует водопад.

0 0 0 0 0 0