Подмосковье 11 мая 2023, 16:39 Родион Газманов выступил в Солнечногорске в День Победы

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Праздничные концерты прошли в Солнечногорске в День Победы. В доме культуры «Выстрел» на одной сцене с творческими коллективами муниципалитета выступил Родион Газманов.

Дом культуры «Выстрел» стал центральной площадкой празднования 9 Мая в Солнечногорске. Свои выступления представили несколько танцевальных коллективов, народный ансамбль русской песни «Лето», вокальный ансамбль «Ирис», а также приглашенные артисты. В завершении вечера гостей праздника поздравил с Днем Победы известный певец Родион Газманов.

Праздничные концерты также прошли в других населенных пунктах округа. Так, в доме культуры «Андреевка» выступила кавер-группа «Вояж», в доме культуры «Испытатель» — кавер-группа «Азалия», в культурно-досуговом центре «Метролог» — вокальный ансамбль «Витамин S», в культурно-досуговом центре «Тимоново» — ансамбль «Матрена».

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