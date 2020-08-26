Родион Газманов в танке, ирландском пабе и океанариуме: как отдохнуть в Подмосковье?

Вы когда-нибудь видели легендарный танк Т-34 изнутри? А автомобиль Гитлера вживую? Родион Газманов провел долгожданный выходной в Подмосковье — и не пожалел.

Источник фото: телеканал «360» Научился разбирать автомат Калашникова — в Музее техники Вадима Задорожного в Красногорском округе; продегустировал ирландские блины — разумеется, в ирландском пабе; и даже покормил карпов из бутылочки — в океанариуме в «Крокусе». Источник фото: телеканал «360» Все приключения музыканта — в сюжете «360».