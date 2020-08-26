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    26 августа 2020, 22:50

    Родион Газманов в танке, ирландском пабе и океанариуме: как отдохнуть в Подмосковье?

    Анастасия Максимовских , Натали Владимирова

    Вы когда-нибудь видели легендарный танк Т-34 изнутри? А автомобиль Гитлера вживую? Родион Газманов провел долгожданный выходной в Подмосковье — и не пожалел.
    Родион Газманов в танке, ирландском пабе и океанариуме: как отдохнуть в Подмосковье? | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Научился разбирать автомат Калашникова — в Музее техники Вадима Задорожного в Красногорском округе; продегустировал ирландские блины — разумеется, в ирландском пабе; и даже покормил карпов из бутылочки — в океанариуме в «Крокусе».

    Родион Газманов в танке, ирландском пабе и океанариуме: как отдохнуть в Подмосковье? | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Все приключения музыканта — в сюжете «360».

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