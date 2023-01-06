Подмосковье 06 января 2023, 22:18 Родион Газманов и Елизавета Арзамасова вручили подарки постояльцам пансионата «Клинский»

Читать 360tv в

Актер и телеведущий Родион Газманов и актриса, певица Елизавета Арзамасова провели благотворительную акцию в пансионате «Клинский». Они выступили с концертом для инвалидов и пожилых людей, а после вручили подарки и побеседовали с ними за чашкой чая.

Реклама

Также артисты навестили тех постояльцев пансиона, кто не смог спуститься на новогодний праздник в холл из-за состояния здоровья. Артисты вручили подопечным пушистых зайцев.

Акция прошла в рамках деятельности благотворительного фонда «Старость в радость», попечителями которого являются артисты. Подарки были собраны благодаря активистам фонда, ведь желающих делать добрые дела очень много. Присоединиться к таким поездкам могут все желающие, а главные подарки — это общение, хорошее настроение и улыбка, отметили артисты.

Ранее «360» рассказал, какие традиции связаны с Рождеством и какие из них соблюдают и по сей день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».