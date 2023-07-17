Подмосковье 17 июля 2023, 23:35 «Родина зовет». Студенты-волонтеры из Коломны вернулись домой после поездки в Донбасс Студенты из Коломны вернулись домой после поездки в Донбасс волонтерами

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Студенты-волонтеры ГСГУ из Коломны вернулись домой после поездки в Донбасс. Юноши отправились в зону СВО, чтобы помочь военнослужащим.

Антон, Кирилл и Егор учится в ГСГУ на факультете физической культуры и спорта. Лучшие друзья привыкли во всем поддерживать друг друга и делать вместе добрые дела. В первую командировку в Донбасс Антон отправился в одиночку.

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«Решил поехать волонтером в Донбасс, потому что считал, что я могу намного больше пользы принести своей стране, находясь на передовой. Любую помощь я готов был оказывать — переноска раненных, быть ассистентом на хирургическом столе, оказывать помощь маломобильным людям. Я посчитал, что я должен быть там», — рассказал он.

Во время первой поездки Антон помогал в аптеке: разгружал и фасовал гуманитарную помощь, выдавал необходимое бойцам и медсестрам. После этого он стал помогать раненным. По возвращении парень рассказал друзьям о своем опыте и призвал их на помощь короткой фразой: «Родина зовет».

Со второй поездкой ребятам помог университет — приобрел нужную экипировку и все необходимое. На встречу с ректором волонтеры принесли благодарственное письмо от 39-го отдельного медицинского отряда воздушно-десантных войск. Ректор университета Жанна Леонова рассказала, что ради доброго дела студентам дали возможность досрочно закрыть сессию. Сейчас вуз гордится своими учащимися и их готовностью прийти на помощь.

«Получить идею поехать волонтером куда-либо — это не минутное дело, это состояние души, состояние мыслей, которые есть у ребят. Это кропотливая работа со стороны многих факторов, в том числе университета, Мы гордимся, что ребята не равнодушны тому, что происходит вокруг», — сказала она.

Антон рассказывает, что на фронте было немало таких же ребят, прибывших на помощь из разных регионов России. Каждый из них приезжает с одной целью — внести свой вклад в доброе дело и оказать посильную помощь тем, кому она необходима.

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