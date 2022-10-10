«Родина позвала». Житель Химок рассказал, как подготовился к частичной мобилизации | 360°

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Подмосковье
10 октября 2022, 14:31
Подмосковье поддержит мобилизованных и выполнит план по социальным программам
Важное
10 октября 2022, 14:30
Губернатор Подмосковья навестил семью добровольца спецоперации и пообещал поддержку
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Общество
10 октября 2022, 14:27
Фейк: взрыв на Крымском мосту ограничил снабжение ВС РФ на Херсонском направлении
Подмосковье
10 октября 2022, 14:25
Воробьев отметил успехи школы в Орехово-Зуеве и учителя Дмитрия Лутовинова
Спецоперация
10 октября 2022, 14:22
ВС РФ уничтожили две базы хранения топлива для техники ВСУ в Днепропетровской области
Подмосковье
10 октября 2022, 14:20
Центры поддержки семей мобилизованных откроют в Подмосковье — Воробьев
Подмосковье
10 октября 2022, 14:13
Сергиев Посад, Истра и Серпухов стали самыми популярными направлениями у пользователей каршеринга в Подмосковье
Армия
10 октября 2022, 14:13
Фейк: на аэродроме в Калужской области уничтожены два Ту-22М3
Подмосковье
10 октября 2022, 14:13
Воробьев отметил роль волонтеров при доукомплектации мобилизованных в Подмосковье