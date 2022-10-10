«Родина позвала». Житель Химок рассказал, как подготовился к частичной мобилизации | 360°

Эксклюзив 10 октября 2022, 13:50 Поделиться Telegram

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Viber «Родина позвала». Житель Химок рассказал, как подготовился к частичной мобилизации Житель Химок заявил, что подготовился к частичной мобилизации еще до получения повестки

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Житель Химок рассказал, что еще до получения повестки, подготовил амуницию, чтобы присоединиться к частичной мобилизации. Никаких мыслей о том, чтобы поступить иначе, у него не было, поделился мужчина в беседе с «360».

«Родина позвала. В ВДВ служил года три назад. Мне 28 лет. Служил в Подмосковье, сам из Химок», — рассказал он.

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Семья, по словам мужчины, отнеслась положительно к этому решению, поддержала его.

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«Я мужчина это мой выбор. Когда объявили мобилизацию, подготовил всю амуницию, еще до того, как повестка пришла», — добавил собеседник «360».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что мобилизованные после 21 сентября получат единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей. Деньги поступят проактивно после первой зарплаты.

Для детей мобилизованных и добровольцев обеспечат бесплатное посещение детского сада и предоставят приоритет при зачислении. Школьникам предоставят бесплатные завтраки и обеды и бесплатную продленку. Посещения кружков и секций для них тоже будет бесплатным.

К каждому пункту призыва в Подмосковье прикрепили социального консультанта. Он помогает решать социальные вопросы. Также в регионе работает горячая линия «122» (добавочный 8). Туда можно обратиться по вопросам и мерам поддержки.

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