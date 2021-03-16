Родина 60% народных промыслов. Стенд Московской области открыли на международной туристической выставке

Вице-губернатор региона Наталья Виртуозова представила стенд Московской области на 27-й Международной туристической выставке MITT, которая открылась в «Крокус Экспо». Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по туризму.

Хочу передать слова приветствия от губернатора Андрея Воробьева. Московская область развивается быстро, у нас внутренний поток в прошлом году побил все рекорды. Нам есть куда пригласить туристов. Прежде всего это Сергиев-Посад — православная столица России Наталья Виртуозова вице-губернатор Подмосковья.

Как добавила Наталья Виртуозова, в Подмосковье есть много городов, которые заметно преобразились благодаря президентской программе. Среди них Зарайск, Коломна, Серпухов, Клин, Королев.

«На территории региона около 60% народных промыслов России: Жостово, Федоскино, павловопосадский платок, матрешка, фарфоровые мануфактуры. Так что всех приглашаем в Подмосковье», — сказала вице-губернатор региона.

Кризис дал нам новые возможности для развития отрасли. Конечно, о полном ее восстановлении говорить пока рано, но мы уже вышли в тройку стран-лидеров по восстановлению внутреннего туризма. В прошлом году огромное количество граждан нашей страны по-другому взглянуло на Россию через путешествия. Мы продолжим открывать Россию для наших граждан — делать туры интереснее, доступнее, дешевле Зарина Догузова руководитель Федерального агентства по туризму России.

В течение трех дней на выставке MITT будут проходить презентации, конкурсы, дегустации, семинары и конференции. Свой туристический потенциал представят 14 муниципалитетов Подмосковья.

Орехово-Зуево познакомит со своими гастрономическими фестивалями «ВАР-ВАРЕНЬЕ» и «Гуслицкий хмель», фарфоровым — «Агашка» и театральным — «Морозов». Серпухов проведет викторину «Кто хочет стать туристом Города С.?» с призами от отелей и ресторанов. Руза организует мастер-класс по росписи матрешки, а Зарайск — по созданию коврижки, саше и упаковки мыла. Также в рамках выставки пройдет розыгрыш главного приза — семейного сертификата на посещение маршрута выходного дня «Коломна — Зарайск — Озеры».

MITT (Moscow International Travel & Tourism Exhibition) — самая крупная в России и СНГ международная туристическая выставка. Она проходит в Москве ежегодно уже в течение 27 лет.