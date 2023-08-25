Подмосковье 25 августа 2023, 16:24 Родильный дом в Подольске получит новый мягкий инвентарь Официальный сайт ГБУЗ МО «Подольский родильный дом»

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Подольский родильный дом на улице Кирова, 38 получит во временное пользование мягкий инвентарь, например, детские пеленки, распашонки, постельное белье, халаты и другое. Соответствующее извещение появилось в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Прием заявок завершится 4 сентября. Начальная цена контракта составляет 3,8 миллиона рублей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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