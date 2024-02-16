Подмосковье 16 февраля 2024, 14:19 Родильный дом в Одинцове оснастят новым оборудованием до конца 2024 года пресс-служба администрации г. о. Одинцово

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Андрей Иванов осмотрел родильный дом Одинцовской областной больницы и оценил результаты проведенного ремонта. По словам заведующего Нарта Фарука Кунешко, в 2023 году был проведен косметический ремонт, заменено сантехническое оборудование, установлены оконные жалюзи и обновлена входная группа. В рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется поставка нового медицинского оборудования в 2024 году.

пресс-служба администрации г. о. Одинцово пресс-служба администрации г. о. Одинцово пресс-служба администрации г. о. Одинцово пресс-служба администрации г. о. Одинцово пресс-служба администрации г. о. Одинцово

Родильный дом обновил палаты для рожениц и оборудовал две семейные палаты. В этом году запланировано приобретение нового медицинского оборудования, включая аппарат УЗИ, лампу для фототерапии, реанимационный стол и многофункциональную кровать для родильного зала. Введен УЗИ-скрининг на более поздних сроках беременности. В больнице продолжаются исследования по раннему обнаружению пороков развития детей и функционирует телемедицинская система дистанционных консультаций. Глава муниципалитета также посетил палаты повышенной комфортности для семей участников спецоперации.

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Встреча главы с трудовым коллективом больницы прошла в формате вопрос-ответ. Обсуждались вопросы компенсации проезда, стипендий для студентов медицинских учреждений, помощь в трудоустройстве супругов медицинских работников и предоставление абонементов на спортивные залы. Андрей Иванов подчеркнул необходимость привлечения новых кадров и развития профессиональных навыков врачей для улучшения оказываемых услуг для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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