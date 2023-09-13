Подмосковье 13 сентября 2023, 18:05 Родильному дому в Балашихе исполнилось 7 лет Телеканал «360»

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Балашихинский родильный дом в микрорайоне Саввино отметил седьмой день рождения. За эти годы здесь появились на свет свыше15 тысяч детей.

Всего в больнице трудится около 300 специалистов. Сотрудников медицинского учреждения поздравил заместитель главы администрации Балашихи Михаил Объедков.

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«Я бы хотел вас всех поздравить от имени главы Балашихи Сергея Геннадиевича Юрова и от себя с таким замечательным событием. Желаю вам всем здоровья, чтобы мы не возвращались к периоду пандемии, а это здание занималось именно новыми жизнями», — заявил Объедков.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Отличившихся сотрудников роддома наградили почетными грамотами и благодарностями профсоюза работников здравоохранения.

«День рождения родильного дома мы празднуем неделю, с 10 по 17 сентября, проводим различные мероприятия. Нашему учреждению исполнилось семь лет, в тот далекий день 12 сентября в наших стенах впервые прошли роды, это была девочка, которой дали имя Виктория, что значит „победа“», — отметила главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова.

Каждую среду в 15:00 здесь проводят экскурсии. Все желающие могут увидеть, как оснащены родильные залы и палаты, а также поближе познакомиться с персоналом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке президента в строительстве госпиталя в Балашихе.

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