41-летняя жительница Коломны родила девятого ребенка в перинатальном центре. Девочка появилась на свет в срок, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Новорожденную малышку назвали Марией. Ее вес составил 3,8 тысячи граммов, а рост 52 сантиметра. Сейчас маму и новорожденную выписали из перинатального центра.

Источник фото: пресс-служба Минздрава МО

«Все девять родов у пациентки прошли самопроизвольно через естественные родовые пути. В центр она поступила со схватками и родила менее чем за три часа. Я желаю этой большой семье здоровья, пусть каждый день приносит только приятные моменты, яркие и позитивные эмоции и радостные события», — рассказал Игорь Хазов, исполняющий обязанности главного врача центра.

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Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. На выписку Марии приехали братья и сестры.