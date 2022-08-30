Роддом в Солнечногорске расширил спектр медицинских услуг

Роддому Солнечногорской больницы присвоен второй уровень оказания медпомощи. Это значит, что теперь здесь смогут принимать сложные роды и оказывать другую квалифицированную помощь, за которой раньше приходилось ездить в другие города.

В родильном доме был проведен текущий ремонт, а также закуплено современное медоборудование и открыты койки реанимации новорожденных, что позволило присвоить медицинскому учреждению второй уровень оказания медпомощи. С его получением начался прием на роды женщин средней группы риска. Помимо этого, здесь теперь смогут оказывать необходимую помощь при преждевременных родах на сроке беременности от 34 до 36 недель.

«Теперь мы значительно расширили спектр оказываемых медицинских услуг. Пациентки смогут получать необходимую экстренную помощь в нашем округе, и их больше не нужно будет направлять в другие медучреждения», — рассказала заместитель главного врача Солнечногорской больницы по детству и родовспоможению Мария Холдина.

Роддом имеет палаты интенсивной терапии с анестезиолого-реанимационной помощью для новорожденных. Они оснащены современным медицинским оборудованием, в том числе кувезами и аппаратами ИВЛ. Учреждение рассчитано на 30 коек. С начала года здесь родились более 450 детей.

В Подмосковье создана трехуровневая система родовспоможения. Работает шесть перинатальных центров и НИИ и 22 роддома второго уровня, что позволяет женщинам получать своевременную и высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте старых и строительстве новых объектов здравоохранения в Подмосковье. Также он напомнил о стандартизации стационаров в регионе.