Роддом в Сергиевом Посаде вернулся в плановый режим работы после пандемии | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 11:01 Роддом в Сергиевом Посаде вернулся в плановый режим работы после пандемии

Читать 360tv в

Больше двух лет родильный дом Сергиево-Посадской больницы работал в условиях пандемии — с апреля 2020 года здесь оказывали помощь беременным с коронавирусной инфекцией. Теперь учреждение вернулось в прежний режим работы.

Реклама

«За время пандемии в роддоме родились более 1,4 тысячи детей. Достичь таких результатов позволило оснащение современным оборудованием, в том числе акушерско-гинекологическим, неонатально-реанимационным и ультразвуковым», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Все сотрудники учреждения прошли тестирование на COVID-19. В здании провели полную дезинфекцию помещений. Родильный дом приступил к работе в обычном режиме.

В Подмосковье продолжается работа по созданию нового облика медицинских учреждений, которую инициировал губернатор Андрей Воробьев. Ремонт уже выполнили на 36 объектах и до конца года работы пройдут еще по 22 адресам.