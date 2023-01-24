Подмосковье 24 января 2023, 11:25 Роддом в Подольске сможет увеличить количество операций благодаря новому оборудованию

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Новый плазменный стерилизатор позволит роддому Подольска проводить больше лапароскопических и эндоскопических операций. Оборудование стоимостью восемь миллионов рублей было произведено в России.

В стерилизаторе обрабатывают инструменты, которые чувствительны к высоким температурам, рассказал главврач Александр Скобенников. Для обработки в нем используют 60%-ный пероксид водорода. Технология, которая используется в оборудовании, безопасна и нетоксична. Аппарат может обработать за раз до трех наборов инструментов.

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«Если предстоит экстренная операция, то к ней можно подготовить инструменты всего за 28 минут. По сравнению с гравитационными и форвакуумными автоклавами, время стерилизации уменьшилось практически в два раза», — отметила заместитель главврача по технике Ольга Дубинина.

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Она добавила, что плазменный стерилизатор эффективен и удобен в использовании. Реагенты для него стоят не дорого, поэтому аппарат окупится в течение двух-трех лет.

Всего за 2021 и 2022 годы в Подольском роддоме провели свыше 450 высокотехнологичных операций. Стерилизатор позволит ежегодно проводить до тысячи таких процедур.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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