11 февраля 2023, 22:42
Роддом в Мытищах отметил 45-летний юбилей
В Мытищах началась серия мероприятий, посвященная 45-летию родильного дома. Они начались с дня открытых дверей. Будущие родители получили ответы на самые популярные вопросы о работе отделения и поучаствовали в розыгрыше призов.
«Кроме дня открытых дверей у нас три раза в месяц проводится „Школа матери“. К нам ходят семьями, и это радует», — сообщила заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Мытищинской городской клинической больницы Ольга Билявская.
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Удобство этого медучреждения в том, что оно находится в черте города и объединяет мытищинский перинатальный центр и четыре женских консультации.
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Во время мероприятия в роддоме разыграли полезные призы. Так, Алексей и Екатерина Силачевы выиграли контрактные роды, а Ольга Ветвинская и Валентина Арнаут получили сертификаты на палаты повышенной комфортности.
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Мытищи
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