Подмосковье 17 января 2023, 15:29 Роддом в Дмитрове получил установку для реанимации и обогрева младенцев

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Открытая реанимационная система для новорожденных фирмы Phoenix (Индия) предназначена для проведения первичной реанимации и обогрева. Оборудование приобрели для акушерского отделения Дмитровской областной больницы по программе «Здравоохранение Подмосковья».

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Заведующий акушерским отделением Игорь Литвиненко рассказал, что оборудование уже начали использовать. Это простой и удобный в эксплуатации медицинский комплекс, который выполняет уход за новорожденными.

Дмитровские акушеры новинкой довольны. По их словам, система подходит и для выхаживания младенцев с экстремально малым весом. Также для роддома был закуплен дополнительный инкубатор, который поддерживает жизненно важные функции и предупреждает медперсонал о любых изменениях микроклимата внутри.

Помимо этого, в женскую консультацию Дмитровской областной больницы поступил новый аппарат для ультразвукового исследования. Оснащение больниц Подмосковья тяжелым оборудованием продолжается по программе губернатора Андрея Воробьева.