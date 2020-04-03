Роддом Балашихи начнет принимать больных COVID-19. Но беременные без помощи врачей не останутся

Балашихинский роддом в Саввине перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Местные жители опасаются, что беременные останутся без помощи врачей. Бояться не стоит: медики будут и дальше проводить приемы. Сам роддом снова заработает для будущих мам, как только закончится пандемия. Перед этим там сделают ремонт.

Ситуацию объяснила главный врач Балашихинского роддома Наталья Алимова. Она напомнила, что сейчас тяжелая ситуация не только в Балашихе, а вообще во всей стране.

«Чтобы завтра не бегать и не искать, куда положить своих близких родственников, знакомых и, не дай Бог, лечь самому, для этого было принято решение о перепрофилировании родильного дома в инфекционное отделение. Это вынужденное решение», — пояснила она.

Алимова призналась, что решение руководству и врачам давалось очень тяжело, но в сложившейся ситуации оно единственно правильное. Никто не хотел, чтобы роддом закрывали для беременных.

«Мы очень понимаем жителей наших. Мы им благодарны за те слова добрые, которые они пишут в прессе в адрес моих коллег и вообще работы родильного дома. Но, к сожалению, время диктует другие правила. Врачи, мои коллеги, приняли эту ситуацию достаточно спокойно. 98% сотрудников остаются в родильном доме, и мы будем работать терапевтами», — отметила главврач.

Она призвала всех жителей города подойти к этой ситуации как к временной, с пониманием. Алимова подчеркнула, что во время пандемии роддом будет принимать именно тех, кто живет в Балашихе.

«То есть это делается исключительно для нас. Дальше будет принято много мер, чтобы родильный дом был восстановлен. Будет проведен капитальный ремонт, сотрудники все будут продолжать работать, и жители получат то, чего они лишились в тяжелое время», — пообещала она.

При этом перед возобновлением приема в учреждении проведут все необходимые меры. То есть не будет так, что вчера выписали пациента с коронавирусом, а сегодня уже рожают женщины. «Об этом даже подумать страшно», — отметила главврач.

Сейчас девушкам тоже не стоит переживать. Руководство роддома прикладывает все усилия, чтобы связь между врачом и беременной пациенткой не была потеряна.

«Мы просим сейчас, вот в период эпидемии, на плановые приемы врачей не посещать. Доктора определили в группу риска беременных, они будут их обзванивать и с интервалом в 30 минут приглашать к себе на прием», — сказала Алимова.

В связи с этим пациенток попросили соблюдать все меры гигиены, надевать медицинскую маску и перчатки. Всех беременных берет перинатальный центр Балашихи. Если по каким-то причинам неудобно добираться, то можно выбрать любой родильный дом или перинатальный центр Московской области.

«При созвоне с руководителем выбранного учреждения будет выдано направление, и пациентка поедет рожать туда. Это как альтернатива. <…> Место размещения и перевода женской консультации мы сообщим дополнительно. <…> Ни одна беременная не останется без проведения хотя бы однозначно первого перинатального скрининга», — заключила главный врач.

В Московской области с 30 марта действует режим изоляции. Жители должны оставаться дома. Исключение сделано для тех, кто вынужден ходить на работу. В Подмосковье закрыты парки, торговые центры, кинотеатры, фитнес-клубы, салоны красоты, рестораны. Режим изоляции продлится в области до 1 мая.

По последним данным, в Подмосковье зафиксировано 211 случаев заражения коронавирусом. Сейчас всем пациентам помогают врачи.