Роддом Балашихи начнет принимать больных COVID-19. Но беременные без помощи врачей не останутся
Ситуацию объяснила главный врач Балашихинского роддома Наталья Алимова. Она напомнила, что сейчас тяжелая ситуация не только в Балашихе, а вообще во всей стране.
«Чтобы завтра не бегать и не искать, куда положить своих близких родственников, знакомых и, не дай Бог, лечь самому, для этого было принято решение о перепрофилировании родильного дома в инфекционное отделение. Это вынужденное решение», — пояснила она.
Алимова призналась, что решение руководству и врачам давалось очень тяжело, но в сложившейся ситуации оно единственно правильное. Никто не хотел, чтобы роддом закрывали для беременных.
«Мы очень понимаем жителей наших. Мы им благодарны за те слова добрые, которые они пишут в прессе в адрес моих коллег и вообще работы родильного дома. Но, к сожалению, время диктует другие правила. Врачи, мои коллеги, приняли эту ситуацию достаточно спокойно. 98% сотрудников остаются в родильном доме, и мы будем работать терапевтами», — отметила главврач.
Она призвала всех жителей города подойти к этой ситуации как к временной, с пониманием. Алимова подчеркнула, что во время пандемии роддом будет принимать именно тех, кто живет в Балашихе.
«То есть это делается исключительно для нас. Дальше будет принято много мер, чтобы родильный дом был восстановлен. Будет проведен капитальный ремонт, сотрудники все будут продолжать работать, и жители получат то, чего они лишились в тяжелое время», — пообещала она.
При этом перед возобновлением приема в учреждении проведут все необходимые меры. То есть не будет так, что вчера выписали пациента с коронавирусом, а сегодня уже рожают женщины. «Об этом даже подумать страшно», — отметила главврач.
Сейчас девушкам тоже не стоит переживать. Руководство роддома прикладывает все усилия, чтобы связь между врачом и беременной пациенткой не была потеряна.
«Мы просим сейчас, вот в период эпидемии, на плановые приемы врачей не посещать. Доктора определили в группу риска беременных, они будут их обзванивать и с интервалом в 30 минут приглашать к себе на прием», — сказала Алимова.
В связи с этим пациенток попросили соблюдать все меры гигиены, надевать медицинскую маску и перчатки. Всех беременных берет перинатальный центр Балашихи. Если по каким-то причинам неудобно добираться, то можно выбрать любой родильный дом или перинатальный центр Московской области.
«При созвоне с руководителем выбранного учреждения будет выдано направление, и пациентка поедет рожать туда. Это как альтернатива. <…> Место размещения и перевода женской консультации мы сообщим дополнительно. <…> Ни одна беременная не останется без проведения хотя бы однозначно первого перинатального скрининга», — заключила главный врач.
В Московской области с 30 марта действует режим изоляции. Жители должны оставаться дома. Исключение сделано для тех, кто вынужден ходить на работу. В Подмосковье закрыты парки, торговые центры, кинотеатры, фитнес-клубы, салоны красоты, рестораны. Режим изоляции продлится в области до 1 мая.
По последним данным, в Подмосковье зафиксировано 211 случаев заражения коронавирусом. Сейчас всем пациентам помогают врачи.