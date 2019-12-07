Молодые изобретатели показали своих роботов в Подмосковье. Они тушат пожары и охотятся на дронов

Самая талантливая молодежь Подмосковья собралась на Молодежном форуме инноваций и предпринимательства Московской области. В Доме правительства региона ребята представят свои изобретения и поборются за Кубок губернатора по работотехнике.

Молодежь Подмосковья просыпается рано. Сегодня самые талантливые молодые изобретатели, ученые, предприниматели и учащиеся кружков с самого утра представляют свои изобретения на Молодежном форуме инноваций и предпринимательства Московской области. Открыл форум губернатор Андрей Воробьев.

«У нас сегодня праздник в Доме правительства Московской области, потому что вы здесь. Потому что много талантливых, ищущих, умных ребят собрались сегодня в этих стенах для того, чтобы узнать что-то новое в инновационной деятельности, в IT, в робототехнике. И для нас это очень важно и очень приятно. <…> Каждый год мы видим все больше и больше ребят и педагогов, которые приходят сюда, чтобы обмениваться опытом, знакомиться и внедрять что-то новое, полезное и интересное для нашего мира и нашей страны», — поприветствовал участников глава региона.

Молодежь со всего Подмосковья готова не только представить свои проекты, но и отстаивать их значимость. Так, школьники из Орехово-Зуева показали губернатору робота для тушения торфяных пожаров. Он способен прокалывать почву, чтобы огонь можно было потушить под землей. Ребята не только объяснили принцип работы системы, но и назвали все преимущества внедрения такой машины.

Другие участники замахнулись на четвертую промышленную революцию. Также юные изобретатели показали прибор для управления дронами и учебный конструктор спутников «ОрбиКрафт».

Источник фото: телеканал «360»

Особенно впечатляет электромагнитное ружье «Дронобой». «Он сбивает дроны — подает помехи на определенные частоты», — объяснила его создатели — ученики Университета по землеустройству.

Андрей Воробьев отметил важность IT-технологий для современного мира.

«В XXI веке вам, пусть и очень молодым, нет смысла говорить, что все за IT-технологиями. Мы сегодня управляем областью только благодаря цифровизации и Центру управления регионом. Сегодня наверно самая востребованная специальность — это программисты. Это люди, которые могут придумать и внедрить интересные, умные машины, которые дадут большой экономический эффект, высокую производительность труда», — сказал губернатор.

Также в рамках форума около 600 ребят примут участие в соревнованиях на кубок Губернатора по робототехнике. У многих из них уже есть собственные готовые IT-решения для робототехнических устройств.

«Вы с малых лет благодаря вашим родителям и собственному поиску и увлеченности уже делаете маленьких и больших роботов и системы, которые направлены на то, чтобы сделать жизнь человека лучше и удобнее. Я очень надеюсь, что наши встречи станут регулярными, и здесь вы обретете и наставников, и друзей. Здесь вы сможете узнать что-то новое и полезное для вашей жизни», — обратился к участникам Андрей Воробьев.