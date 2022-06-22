Роботы-сортировщики сразятся в скорости и точности на комплексе по переработке отходов в Сергиевом Посаде

Битва роботов стартовала в Сергиево-Посадском городском округе. На комплексе по переработке отходов «РТ-Инвест» сразятся два механизма.

Роботы, участвующие в соревнованиях, обладают особой системой машинного зрения, которая на глаз определяет вид отходов. Механизмы обладают разной системой: «Эстет» отстреливает пластиковые бутылки потоком воздуха, а «Гурман» определяет пластик при помощи присосок, при этом разделяя его на прозрачный и цветной. Оба робота были полностью разработаны в России.

Машины способны перерабатывать до 30 килограммов пластика в час. Соревнование будет длиться 4 часа. Специалисты будут наблюдать за роботами дистанционно при помощи камер, установленных в цехе. Если победителя не удастся определить, машины пройдут во второй тур испытаний, который продлится более 10 часов.

Техника с искусственным интеллектом почти не совершает ошибок. Специалисты постоянно совершенствуют нейронные сети, благодаря чему количество фракций, которые может определить робот, растет.

«РТ-Инвест» стремится извлечь максимум пользы из вторсырья и достичь минимального захоронения отходов.