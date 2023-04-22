Подмосковье 22 апреля 2023, 13:05 Роботы помогли жителям Егорьевска на субботнике Виталий Сидоров

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Преподаватели и ученики из «Инжинириума МГТУ» вышли на Всероссийский субботник в Егорьевске. С собой они взяли трех роботов, которые помогали людям чистить территорию.

Один из них убирал листву, другой собирал мусор. В уборке также участвовал робот-пылесос.

Пока умные машины не совсем совершенны, но у талантливых детей достаточно времени, чтобы создать полноценных автономных помощников для сотрудников коммунальных служб.

«Мы поддерживаем Всероссийский субботник в необычном формате. Мы занимаемся робототехникой и разработали роботов, которые убирают территорию», — рассказал участник субботника Владимир Гвоздев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник. Мероприятие запланировали на 22 апреля.

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