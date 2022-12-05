Подмосковье 05 декабря 2022, 17:09 Роботы помогли увеличить количество сортируемых отходов на КПО «Север» в Подмосковье

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Необычная техника помогает сортировать отходы на КПО «Север» в Подмосковье. Это два робота, которые автоматически отбирают зеленые и коричневые бутылки. В будущем они позволят увеличить число перерабатываемых отходов в регионе.

По словам главного технолога КПО Ильи Алешина, количество сортируемых отходов возросло до 30 килограммов в час после того, как специалисты нашли ошибки и настроили систему.

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«Показатели были до 20 килограммов в час. Далее, когда нашли ошибки и настроили, чтобы определять цвет, количество, то уже возросло до 30», — сказал он.

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Искусственный интеллект не сможет полностью заменить работников комплекса, зато благодаря ему процесс сортировки стал проще и быстрее.

«Робот нам помогает, он всасывает большое количество бутылок. Именно коричневый и зеленый цвет. После него нам остаётся совсем немножко переработать. Он нам очень помогает в этом», — поделилась сортировщица КПО Екатерина Семенюк.

Инженеры следят за роботами через мобильное приложение. Оно показывает, сколько бутылок и какого цвета распознала нейросеть. Затем отходы попадают в специальные ячейки, где их прессуют и отправляют на переработку. После этого их дробят на крошку и дают вторую жизнь.

Комплекс ежегодно сортирует 450 тысяч тонн отходов. Это число планируют увеличить, в том числе с помощью новых роботов-сортировщиков. Всего в регионе работают 11 высокотехнологичных КПО, которые создали благодаря мусорной реформе.

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