Роботы и животные на службе. Как подмосковные саперы разминируют объекты

Инженерным войскам вооруженных сил РФ 21 января исполнится 320 лет. Саперы в подмосковном учебном центре для военных инженеров показали, как они разминируют объекты.

Военные учатся использовать в поиске робота-сапера «Кобра-1600». Его основное назначение — визуальная разведка. «Кобра» способна работать до восьми часов непрерывно. Управлять роботом можно дистанционно.

Кроме техники саперам в работе помогают специально обученные собаки. Чтобы обучить их, нужны месяцы упорных тренировок. Пес должен безоговорочно слушать хозяина. Сложные ежедневные тренировки необходимы, потому что у саперов нет права на ошибку.

Источник фото: телеканал «360»

Также военные тренируются работать с уникальным миноискателем МИВ-3. Он прошел испытания в прошлом году. В этом — его начнут использовать. Он способен находить металл как на суше, так и под водой — на глубине до 40 метров. Им уже заинтересовались водолазы Северного флота.

Помимо разминирования, у саперов много задач. В мирное время военнослужащие ликвидируют последствия катастроф, стихийных бедствий. Одни из старейших в вооруженных силах России — инженерные войска — с каждым годом становятся современнее и технологичнее.