Роботы и животные на службе. Как подмосковные саперы разминируют объекты
Военные учатся использовать в поиске робота-сапера «Кобра-1600». Его основное назначение — визуальная разведка. «Кобра» способна работать до восьми часов непрерывно. Управлять роботом можно дистанционно.
Кроме техники саперам в работе помогают специально обученные собаки. Чтобы обучить их, нужны месяцы упорных тренировок. Пес должен безоговорочно слушать хозяина. Сложные ежедневные тренировки необходимы, потому что у саперов нет права на ошибку.
Также военные тренируются работать с уникальным миноискателем МИВ-3. Он прошел испытания в прошлом году. В этом — его начнут использовать. Он способен находить металл как на суше, так и под водой — на глубине до 40 метров. Им уже заинтересовались водолазы Северного флота.
Помимо разминирования, у саперов много задач. В мирное время военнослужащие ликвидируют последствия катастроф, стихийных бедствий. Одни из старейших в вооруженных силах России — инженерные войска — с каждым годом становятся современнее и технологичнее.