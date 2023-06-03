03 июня 2023, 15:05
Роботов-трансформеров и шоу мыльных пузырей показали в Котельниках в День защиты детей
В День защиты детей в Кузьминском лесопарке в Котельниках прошел праздник. Для юных жителей округа организовали бои с роботами-трансформерами, гонки на беговелах, батут, лазертаг и эстафеты.
У главной сцены парка для всех участников организовали танцевальный флешмоб. Вместе с детьми танцевал глава Котельников Сергей Жигалкин.
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«Я вас, детишки, с этим праздником и поздравляю. А наша задача — заботиться о вас, о вашем здоровье, о вашем счастье, о том, чтобы вы были счастливыми, чтобы такое же солнце, такое же небо было каждый день у вас», — сообщил Жигалкин.
Каждый ребенок получил мороженое и воздушные шарики.
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Котельники
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