Подмосковье 03 июня 2023, 15:05 Роботов-трансформеров и шоу мыльных пузырей показали в Котельниках в День защиты детей

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В День защиты детей в Кузьминском лесопарке в Котельниках прошел праздник. Для юных жителей округа организовали бои с роботами-трансформерами, гонки на беговелах, батут, лазертаг и эстафеты.

У главной сцены парка для всех участников организовали танцевальный флешмоб. Вместе с детьми танцевал глава Котельников Сергей Жигалкин.

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«Я вас, детишки, с этим праздником и поздравляю. А наша задача — заботиться о вас, о вашем здоровье, о вашем счастье, о том, чтобы вы были счастливыми, чтобы такое же солнце, такое же небо было каждый день у вас», — сообщил Жигалкин.

Каждый ребенок получил мороженое и воздушные шарики.

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