Роботизированный молочный комплекс появится в Наро-Фоминске и обеспечит работой 120 человек
Компания «Русский буйвол» получит здесь земельный участок в аренду на девять лет. Предприятие планируют начать возводить в 2021 году.
Новый комплекс займется производством высококачественного коровьего и буйволиного молока. Это даст новые рабочие места жителям. Об этом сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Строительство молочного комплекса в Наро-Фоминске — масштабный проект, который поможет экономическому развитию округа и предоставит жителям возможность работать рядом с домомНаталья Адигамова.
Проект принесет консолидированному бюджету Подмосковья 1,16 миллиарда рублей налогов. На современном предприятии создадут порядка 120 рабочих мест.
Здесь будут делать по 30 тысяч тонн коровьего и две тысячи тонн буйволиного молока высшего сорта каждый год. В запуск нового предприятия вложат свыше 3,1 миллиарда рублей.
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