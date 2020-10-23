Роботизированный молочный комплекс появится в Наро-Фоминске и обеспечит работой 120 человек

Производство коровьего и буйволиного молока запустят в подмосковном Наро-Фоминске. Под это выделят более 2,3 тысячи гектаров земли. На ней расположат роботизированный молочно-животноводческий комплекс.

Компания «Русский буйвол» получит здесь земельный участок в аренду на девять лет. Предприятие планируют начать возводить в 2021 году.

Новый комплекс займется производством высококачественного коровьего и буйволиного молока. Это даст новые рабочие места жителям. Об этом сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Строительство молочного комплекса в Наро-Фоминске — масштабный проект, который поможет экономическому развитию округа и предоставит жителям возможность работать рядом с домом Наталья Адигамова.

Проект принесет консолидированному бюджету Подмосковья 1,16 миллиарда рублей налогов. На современном предприятии создадут порядка 120 рабочих мест.

Здесь будут делать по 30 тысяч тонн коровьего и две тысячи тонн буйволиного молока высшего сорта каждый год. В запуск нового предприятия вложат свыше 3,1 миллиарда рублей.

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